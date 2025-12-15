CNDJ lleva a juicio a magistrado de Corte Suprema por supuesto “constreñimiento” a Sneyder Pinilla

La Comisión de Disciplina Judicial acaba de tomar una decisión trascendental contra un importante funcionario de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, por supuesto “constreñimiento” a un testigo clave del caso UNGRD.

El funcionario es Alex Movilla Andrade, magistrado auxiliar del despacho del magistrado Francisco Farfán, y los hechos se relacionan con las presiones que, durante una diligencia de testimonio, realizó contra Sneyder Pinilla, testigo del caso UNGRD, quien comunicó su decisión de abstenerse de declarar en dicha audiencia por estar negociando un preacuerdo con la Fiscalía.

Las diligencias ocurrieron el 9 y 20 de agosto de 2024, y allí, la Comisión, despacho del magistrado Juan Andrés Sampedro, concluyó que las manifestaciones de Movilla en las que le indicó al testigo que de no hablar le compulsaría copias por falso testimonio, significaron una vulneración al derecho de autoincriminación.

“Se tiene que de las videograbaciones 17 de las audiencias es posible advertir, en efecto, que la actuación desplegada por el disciplinable conlleva el quebrantamiento del derecho a la no autoincriminación y la garantía a guardar silencio del aquí quejoso”, se lee en el documento.

La CNDJ hizo un recuento detallado de las afirmaciones del magistrado auxiliar que en su criterio, motivan el llamado a juicio disciplinario. Allí, por ejemplo se detallaron distintas aseveraciones en las que Movilla indicó a Sneyder Pinilla que no podía guardar silencio amén de su búsqueda y diálogo para un principio de oportunidad.

“Estamos en febrero o marzo y usted sigue señalando gente en los medios de comunicación, personalidades, personas que representan al Estado y a la sociedad colombiana y ya aquí durante varias horas los volvió a incriminar y ahora viene hacer uso otra vez el derecho a guardar silencio, como lo hizo en la primera ocasión que estuvo, cercenando el derecho que tiene los abogados a preguntarle sobre lo que usted expuso eso no se lo vamos a permitir y vamos a tomar medidas sobre eso”, fue transcrito.

Esta fue una de las afirmaciones, que, a criterio del despacho motivan un presunto constreñimiento o presión indebida del magistrado Movilla al testigo Sneyder Pinilla.

“Y al tiempo en que se ofrecían tales ambigüedades, ya en la práctica del interrogatorio fue evidente que no se le permitió al señor SNEYDER AUGUSTO PINILLA ÁLVAREZ hacer uso a plenitud de los mencionados derechos, pues en muchas de las ocasiones que lo intentó fue constreñido a responder, bajo la premisa del deber de declarar o la irrelevancia del principio de oportunidad en este escenario”, señalaron.

Los cargos fueron formulados contra Movilla por la pregunta comisión de faltas disciplinarias a título de culpa grave.

Movilla integra el despacho del magistrado Francisco Farfán, que en su momento fue investigado -proceso cerrado por la Comisión de Acusaciones- tras los audios revelados por Noticias Caracol en los que Cielo Gnecco mencionaba a Farfán por supuestamente avisarle a esa familia que estaban siendo interceptados en una investigación penal. Farfán denunció a Cielo Gnecco por calumnia.