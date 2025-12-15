Detuvieron al hijo de Rob Reiner bajo sospecha de matar a su padre y a su madre

El hijo del reconocido cineasta de Hollywood Rob Reiner fue arrestado y procesado el lunes 15 de diciembre, bajo sospecha de haber asesinado a su padre, el director de éxitos como “Cuando Harry conoció a Sally”, y a su madre en su casa en Los Ángeles.

Nick Reiner, de 32 años, fue detenido horas después de que los cuerpos del realizador de 78 años, y de su esposa, Michele Singer Reiner, fueran encontrados el domingo 14 de diciembre, en su residencia en el exclusivo barrio de Brentwood.

La policía “trabajó durante toda la noche en este caso y logró detener a Nick Reiner, sospechoso del crimen”, declaró el jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, a periodistas.

“Posteriormente fue procesado por homicidio y se le impuso una fianza de 4 millones de dólares”, agregó.

Nick Reiner había discutido con sus padres en una fiesta el sábado por la noche, informó el diario Los Angeles Times, y añadió que el joven había tenido problemas de adicción en el pasado.

Fuentes policiales detallaron a medios estadounidenses que la pareja fue acuchillada, mientras que el portal del entretenimiento TMZ afirmó que fue degollada.

Reiner dirigió clásicos como la sátira rockera “This is Spinal Tap” (1984), la aventura épica “El pirata y la princesa” (1987), y el drama judicial “Cuestión de honor” (1992).

Sus películas abarcaron un amplio espectro de géneros y le valieron reconocimiento global.

