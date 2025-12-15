Detuvieron al hijo de Rob Reiner bajo sospecha de matar a su padre y a su madre
Nick Reiner, de 32 años, es sospechoso de asesinar a su padre, que era un reconocido cineasta de Hollywood, y a su madre.
El hijo del reconocido cineasta de Hollywood Rob Reiner fue arrestado y procesado el lunes 15 de diciembre, bajo sospecha de haber asesinado a su padre, el director de éxitos como “Cuando Harry conoció a Sally”, y a su madre en su casa en Los Ángeles.
Nick Reiner, de 32 años, fue detenido horas después de que los cuerpos del realizador de 78 años, y de su esposa, Michele Singer Reiner, fueran encontrados el domingo 14 de diciembre, en su residencia en el exclusivo barrio de Brentwood.
- Lea aquí: Actor y director Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, fueron encontrados muertos en EE.UU.
La policía “trabajó durante toda la noche en este caso y logró detener a Nick Reiner, sospechoso del crimen”, declaró el jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, a periodistas.
“Posteriormente fue procesado por homicidio y se le impuso una fianza de 4 millones de dólares”, agregó.
Nick Reiner había discutido con sus padres en una fiesta el sábado por la noche, informó el diario Los Angeles Times, y añadió que el joven había tenido problemas de adicción en el pasado.
Fuentes policiales detallaron a medios estadounidenses que la pareja fue acuchillada, mientras que el portal del entretenimiento TMZ afirmó que fue degollada.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda las noticias de todos los personajes de Colombia y el mundo
Reiner dirigió clásicos como la sátira rockera “This is Spinal Tap” (1984), la aventura épica “El pirata y la princesa” (1987), y el drama judicial “Cuestión de honor” (1992).
Sus películas abarcaron un amplio espectro de géneros y le valieron reconocimiento global.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles