Procuraduría pidió que Nicolás Petro no sea enviado a cárcel por caso de presunta corrupción en Focoso

La Procuraduría General de la Nación le pidió al juez 14 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla que no imponga una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, procesado por su presunta participación en hechos de corrupción contractual a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Gobernación del Atlántico.

En ese sentido, el delegado de la Procuraduría, Henry Bustos, le pidió al juez que no envíe a Petro de manera preventiva a la cárcel de Barranquilla, como lo pidió la Fiscalía General de la Nación.

Noticia en desarrollo...