SuperSociedades impone millonaria multa a representante de Deportivo Pereira, Álvaro de Jesús López
La entidad sancionó con $ 100 millones al representante del reconocido equipo de fútbol por incumplir órdenes de la Superintendencia de Sociedades en relación a abstenerse a reconocer el valor de derechos deportivos de 13 jugadores que no pertenecían al Deportivo Pereira.
La Superintendencia de Sociedades multó a Álvaro de Jesús López Bedoya, representante de Deportivo Pereira, con $100 millones por no obedecer las órdenes de esta entidad.
Algunas de las órdenes que incumplió es que debía abstenerse a reconocer en la contabilidad el valor correspondiente a los derechos deportivos de 13 jugadores que no pertenecían al equipo, registrados a 31 de diciembre de 2022 por $9.573.247.868, y la prohibición de participar con su voto en decisiones relacionadas con su propia gestión.
La SuperSociedades afirmó que el incumplimiento de estas órdenes evidencia que Álvaro de Jesús López Bedoya actuó apartado del estándar de conducta del buen hombre de negocios y de manera desatenta frente a las directrices de esta Superintendencia y a la ley.
“Tales actuaciones afectan la confianza de los usuarios en la información financiera, comprometen la transparencia y restan veracidad a los estados financieros que debe presentar la sociedad”, señaló la entidad de vigilancia.
“Nuestra misión es contribuir al crecimiento y preservación de las empresas, en beneficio de los grupos de interés, mediante acciones preventivas y de supervisión. Los administradores deben observar estrictamente los mandatos legales y cumplir las órdenes impartidas por esta autoridad, en razón a la importancia de la información financiera y contable, su responsabilidad frente a las partes de interés y su compromiso con un gobierno corporativo serio y robusto, especialmente en sociedades como el Deportivo Pereira F.C. S.A., reconocido club de fútbol con deportistas profesionales”, remató Billy Escobar, superintendente de Sociedades.