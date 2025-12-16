Copa Airlines extendió la suspensión temporal de vuelos desde y hacia Venezuela

De acuerdo con la aerolínea, la decisión de suspender sus operaciones aéreas será, por ahora, hasta el jueves 15 de enero de 2026, fecha en la que se estima que la pista principal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía se encuentre nuevamente operativa, incluyendo su sistema de aterrizaje por instrumentos.

Sin embargo, Copa anunció que como medida de contingencia se incrementó la frecuencia de vuelos entre Panamá y Cúcuta, por ser zona fronteriza con el estado de Táchira, en Venezuela.

Lea también: Venezuela repudió que Trump “insólitamente” intenta “dar órdenes” sobre su espacio aéreo

Dentro del paquete de medidas adoptadas por Copa para los pasajeros con vuelos programados hasta el 15 de enero, que es la fecha de suspensión, están las siguientes opciones:

Cambio de fecha y/o cambio de origen/destino dentro de la misma región, sin cargos adicionales.

Cancelación del viaje, manteniendo el valor del boleto como crédito para una fecha futura. Reembolso de boletos no utilizados o parcialmente utilizados, la aerolínea informó que las solicitudes pueden gestionarse en www.copa.com

Copa Airlines pidió a sus usuarios informarse a través de sus canales oficiales sobre cualquier cambio adicional, al tiempo que anunció que como parte de la evaluación de alternativas operativas, su aeronave de carga, B737-800BCF, matrícula HP- 1990W, está realizando un vuelo de prueba al Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, Venezuela, donde Copa no ha tenido vuelos regulares desde julio de 2024.