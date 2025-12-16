El samario Sergio Díaz-Granados es reelegido como presidente ejecutivo de la CAF

Santa Marta

El Directorio de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- aprobó la reelección del colombiano Sergio Díaz- granados como presidente ejecutivo de la institución para un nuevo período de cinco años.

“Agradezco profundamente la confianza del Directorio. Este respaldo es un reconocimiento al trabajo en equipo de toda la institución y al compromiso de nuestros países accionistas. En el próximo período redoblaremos nuestros esfuerzos para ser cada vez más ágiles, innovadores y cercanos a las necesidades de los países miembros y de la región”, dijo Sergio Díaz-Granados.

La decisión también respalda el liderazgo que, en los últimos cuatro años, ha logrado un crecimiento institucional, con aprobaciones anuales que superan los USD 16.000 millones. Además, la institución registró una expansión geográfica con la incorporación de 6 nuevos países (especialmente de Centroamérica y el Caribe, y el regreso de Chile como miembro pleno), la mayor capitalización de su historia (por USD 7.000 millones), el máximo reconocimiento crediticio por calificadoras internacionales y su consolidación como el banco verde de América Latina y el Caribe, entre otros.