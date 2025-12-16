Macron quiere una ley a comienzos de 2026 para prohibir el acceso de menores de 16 a redes
El presidente mencionó el modelo de Australia, que desde hace una semana prohíbe las redes para menores de 16 años, y detalló que el proyecto en Francia es tener un sistema de verificación similar.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este martes que quiere una ley a comienzos de 2026 para prohibir el acceso a las redes sociales de los menores de 16 años a través de un sistema similar al que se usa actualmente en las webs pornográficas.
“La idea es tener un texto de ley a comienzos del próximo año que establezca una mayoría de edad para el acceso a redes fijada en los 16 años”, adelantó Macron, en un encuentro organizado en Marsella por el diario regional de La Provenza.
- Lea también: “Debe haber libertad de internet”: critican prohibición de RR.SS. a menores de 16 años en Australia
El presidente mencionó el modelo de Australia, que desde hace una semana prohíbe las redes para menores de 16 años, y detalló que el proyecto en Francia es tener un sistema de verificación similar al que está en vigor en Francia desde 2024 para impedir que los menores accedan a las páginas web pornográficas.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles