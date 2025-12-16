“No es posible que criminales impongan la agenda a los colombianos”: procurador sobre ataque en Cali

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, repudió el ataque con explosivos ocurrido este martes 16 de diciembre en el sector de Mariano Ramos, en Cali, que cobró la vida de los subintendentes de la Policía Jorge Leandro Gómez Ochoa y Rober Stiven Melo Londoño.

El jefe del Ministerio Público rechazó que grupos criminales, como el ELN, pretendan imponer la agenda del país a través de la violencia y pidió a la Fuerza Pública actuar frente a quienes atentan contra la vida de la población civil y los uniformados.

“Esta mañana detonaron una bomba en Cali y volvieron a dañar la tranquilidad que se había recobrado. No es posible que los bandidos, los delincuentes, los criminales le pongan la agenda a los colombianos. En eso tenemos que ponernos todos del lado de la institucionalidad”, señaló.

Entre tanto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder y gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, insistieron al Gobierno Nacional en la necesidad de inversión para fortalecer las capacidades operativas de la Fuerza Pública, ante la crisis de orden público que enfrenta la región y el resto del país.

Cabe recordar que los gobiernos de la región anunciaron una recompensa de $400 millones por información que permita dar con los responsables de este ataque ocurrido en la capital vallecaucana.

