Estados Unidos designa al Gobierno de Venezuela como organización terrorista extranjera
El Gobierno estadounidense señaló que Venezuela utiliza recursos de campos petroleros supuestamente robados para financiar actividades ilícitas, incluyendo el narcotráfico, la trata de personas, asesinatos y secuestros.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este martes 16 de diciembre que Venezuela está ahora rodeada por “la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica”, y aseguró que esta fuerza seguirá creciendo.
Según el mandatario, el impacto para el régimen de Nicolás Maduro será “como nada que hayan visto antes”, hasta que devuelvan a Estados Unidos el petróleo, la tierra y otros activos que, según él, fueron “robados” anteriormente.
Así, el Gobierno estadounidense calificó al régimen venezolano como una Organización Terrorista Extranjera, señalando que utiliza recursos de campos petroleros supuestamente robados para financiar actividades ilícitas, incluyendo el narcotráfico, la trata de personas, asesinatos y secuestros.
En consecuencia, se emitió una orden de bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela.
Este fue el mensaje del presidente Donald Trump en la red social Truth Social:
