Fitch rebaja la calificación crediticia de Colombia de BB+ a BB: ¿qué implica?

Fitch rebajó la calificación crediticia de Colombia de BB+ a BB y cambió la perspectiva de negativa a estable debido a que “persiste el déficit fiscal”, que ha llevado a una alta deuda del Gobierno.

Esta decisión de la calificadora significa que es más riesgoso invertir en el país por su capacidad para responder a las deudas, teniendo en cuenta que el país sigue gastando más de lo que le ingresa.

Y, según la calificadora, Fitch ve riesgoso la renuencia de la administración de Gustavo Petro a sacrificar sus prioridades de gasto. Y a esto se suma que hay una rigidez para recortar el Presupuesto por gastos fijos.

De hecho, Fitch proyecta un déficit fiscal del Gobierno central del 6,5% del PIB en 2025, significativamente mayor que su proyección a finales de 2024.

La calificadora señaló que “la falta de un ancla fiscal creíble, las mayores rigideces del gasto fiscal y las posibles restricciones políticas a la hora de implementar medidas de recaudación de ingresos desafiarán las perspectivas de consolidación fiscal después de las elecciones de 2026, independientemente del resultado”.

A ello agregó que el Gobierno no le aprobó la reforma tributaria con la que esperaba recaudar $ 16,3 billones, con el que buscaba financiar el Presupuesto de 2026.