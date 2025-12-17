MinSalud expide resolución que equipara la UPC para los dos regímenes de salud

El Ministerio de Salud expidió una nueva resolución que aseguran va acorde con las peticiones de la Corte Constitucional, en que que se adopta una decisión mediante la expedición de la Resolución 2605 de 2025 que ordena equiparar en un 95% la prima pura de la UPC del régimen subsidiado con la del régimen contributivo.

“Con esta decisión, se corrige la desmejora de la brecha entre las primas puras de los regímenes subsidiado y contributivo causada por las decisiones del Gobierno Nacional del periodo constitucional 2018-2022 y conlleva a que, a partir de 2026, las EPS recibirán una significativa cantidad adicional de recursos para atender a la población afiliada al régimen subsidiado, lo que se debe traducir en mayor equidad y mejor acceso a los servicios de salud para todos”, aseguran en el comunicado de la entidad.

En el documento se deja en claro que a partir del 2026, la prima pura de la UPC del régimen subsidiado se equiparará en un 95% a la prima pura de la UPC del régimen contributivo.

Le puede interesar: Corte Constitucional abre incidente de desacato contra ministro de Salud por incumplimiento en reajuste de UPC

Por ahora, el Ministerio de Salud no ha dado a conocer cuál será la cifra de la UPC para el año que se avecina. Sin embargo, la agremiación de las EPS del régimen contributivo asegura que 17.3% es una cifra acorde para estabilizar mínimamente el sistema de salud.