Nicolás Benedetti, nuevo jugador de la UD Las Palmas
El caleño viene de jugar cinco temporadas en el Mazatlán de la Liga de México, donde anotó 18 goles y repartió 16 asistencias.
La UD Las Palmas ha fichado a Nicolás Benedetti, por lo que resta de la presente temporada en la Segunda División española, también conocida como la LaLiga Hypermotion, con opción a cuatro campañas más, informó el club canario.
Benedetti llega libre procedente del Mazatlán y es un atacante versátil, que puede jugar en las tres posiciones de ataque “aunque su mejor rendimiento llega como segunda punta o mediapunta”, y destaca “por su calidad técnica, creatividad y capacidad para llegar al área, siendo un futbolista con talento y visión de juego que aporta claridad en el último tercio del campo”, según destaca el club isleño en su comunicado.
El nuevo jugador del conjunto grancanario, que ha sido internacional con la Selección Colombia, tiene previsto pasar el reconocimiento médico este jueves en el Hospital Perpetuo Socorro de la capital grancanaria, y a continuación será presentado en la Ciudad Deportiva UD Las Palmas, en Barranco Seco.
Así anunció la UD Las Palmas el fichaje de Nicolás Benedetti:
