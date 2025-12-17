Paisaje Cultural Fortificado de Cartagena fue declarado Bien de Interés Cultural de la Nación

A través de la resolución 0659, el ministerio de Cultura declaró como bien de interés cultural de la nación el paisaje cultural fortificado de Cartagena.

La ministra Yannai Kadamani, explicó que el reconocimiento protege más de 43 mil hectáreas que integran fortificaciones, ecosistemas, contextos arqueológicos y prácticas culturales vivas de comunidades de la bahía y la isla de Barú.

Durante el acto, la ministra Yannai Kadamani, quien entregó la resolución al alcalde Dumek Turbay, destacó que este reconocimiento fortalece la protección del patrimonio, la identidad caribeña y la participación comunitaria.

“No es un documento lo que estamos entregando hoy acá. Estamos garantizando la memoria, apropiación y difusión de una identidad, y es la identidad caribeña”, indicó la ministra Yannai Kadamani.

Con la declaratoria también se adoptó el primer Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) para un paisaje cultural, con el fin de conservar el patrimonio.

“Hoy, Cartagena vuelve a dialogar con su historia y lo hace de pie, con la dignidad de una ciudad que sabe quién es, de dónde viene y hacia dónde va. Con esta resolución, el país reconoce que nuestras murallas, baluartes, castillos no solo son piedras antiguas, son memoria viva, son identidad, son el relato de una ciudad que resistió, que se defendió y que nunca se rindió”, dijo el alcalde Dumek Turbay.

La declaratoria y la expedición del PEMP son el resultado de un proceso de investigación desarrollado entre 2019 y 2022, que permitió establecer 23 conjuntos arquitectónicos conformados por fortificaciones, hornos y otras estructuras asociadas a los sistemas de producción y defensa de Cartagena durante el período colonial.