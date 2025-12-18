Ademacor alertó por más de 40 casos de docentes amenazados en Córdoba: autoridades responden

Montería

La Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), advirtió que el año 2025 cierra con cerca de 50 casos de docentes amenazados y 34 trasladados por extorsión en el departamento. En ese sentido, las autoridades informaron que el Grupo Élite de la Policía estaría al frente para determinar si detrás de estas intimidaciones estaría el Clan del Golfo o grupos de delincuencia común.

En su momento, el presidente de Ademacor, Jorge Bruno, precisó que “ese es el registro que tenemos oficialmente, pero no conocemos el subregistro. Le hacemos el llamado a las autoridades municipales y departamentales para que se brinden garantías a la labor docente porque seguimos siendo vulnerables”.

Tras lo expuesto, el comandante de la Policía en Córdoba, coronel Elkin Corredor, dijo que “los docentes vienen presentando unas denuncias, teníamos 89 líderes que han presentado denuncias por amenazas, entre estos se encuentran los docentes, unas por su cargo y otras por situaciones personales; hablo en general. El Grupo Élite está verificando, no solo se le puede achacar al Clan del Golfo todas estas amenazas, sino que también hay unos delincuentes comunes y algunos jóvenes que quieren utilizar esta fachada porque no les ha ido muy bien académicamente”, dijo el comandante de la Policía en Córdoba, coronel Elkin Corredor.

Finalmente, destacó que pese a las denuncias por amenazas, en lo que va corrido del año no se han registrado asesinatos de líderes sociales o sindicales en esta sección del país.