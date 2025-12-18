Atlético Nacional, campeón de la Copa BetPlay tras derrotar 1-0 al Medellín

Atlético Nacional venció 1-0 en el clásico paisa a Independiente Medellín y se coronó campeón de la Copa BetPlay por segundo año consecutivo.

Con un golazo de Andrés Felipe Román, quien se adentró en el área rival y definió con categoría ante Washington Aguerre, el conjunto ‘verdolaga’ se puso arriba en el marcador, tanto que le valió para ganar el partido.

La Copa BetPlay da cupo a Copa Sudamericana, aunque Nacional ya tenía asegurada su participación en ese torneo internacional por la tabla de reclasificación.

La fiesta del clásico paisa se vio empañada por los desmanes de hinchas de ambos equipos que saltaron a la cancha para agredirse, lanzándose sillas y demás objetos.