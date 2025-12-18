La economía colombiana creció 2,9% en octubre de 2025, según el Dane
De acuerdo con el Índice de Seguimiento a la Economía del Dane, la economía fue impulsada por sectores como administración pública y salud.
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, durante octubre de 2025, la economía colombiana registró una mejor dinámica al obtener un crecimiento del 2,95% comparado con los datos registrados en el mismo periodo de 2024.
Según los datos revelados por el Índice de Seguimiento a la Economía ISE, actividades primarias entre las que están agricultura, ganadería, pesca y minería fueron las que menor crecimiento registraron con 0,35%.
Por otra parte, el dinamismo de actividades como administración pública, educación, salud crecieron 6,85%, mientras que transporte y alojamiento con 3,57 jalonaron el crecimiento de la economía, según el Dane.
En cuanto al comportamiento mensual del indicador, en octubre de 2025, el ISE, en su serie ajustada por efecto estacional, se ubicó en 127,32, lo que representó un crecimiento de 0,21%, respecto al mes de septiembre.