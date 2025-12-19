W Sin CarretaW Sin Carreta

Actualidad

Ataque a batallón del Ejército en Aguachica, Cesar, deja al menos cuatro militares muertos

El hecho ocurrió en el corregimiento de El Juncal. Consulte acá todos los detalles.

Ataque a batallón del Ejército en Aguachica, Cesar, deja al menos cuatro militares muertos

Ataque a batallón del Ejército en Aguachica, Cesar, deja al menos cuatro militares muertos

En las últimas horas, se registró un ataque contra el Batallón Ricaurte del Ejército Nacional, en el corregimiento de El Juncal, ubicado en el municipio de Aguachica, del departamento del Cesar. De acuerdo con información preliminar, la acción dejó 4 militares fallecidos y 32 uniformados heridos.

Los militares lesionados fueron trasladados al hospital José Dávila Padilla, donde reciben atención médica. Además, algunos permanecen bajo observación mientras se evalúa la gravedad de sus heridas.

En la zona, tropas del Ejército adelantan maniobras de evacuación, aseguramiento del área y verificación de la situación, con el fin de establecer con precisión la modalidad del ataque y determinar a los responsables.

Las autoridades investigan si grupos armados ilegales con presencia en la región estarían detrás de la acción, la principal hipótesis señala al ELN. Según las autoridades, la información recolectada continúa en proceso de consolidación.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad