Ataque a batallón del Ejército en Aguachica, Cesar, deja al menos cuatro militares muertos

En las últimas horas, se registró un ataque contra el Batallón Ricaurte del Ejército Nacional, en el corregimiento de El Juncal, ubicado en el municipio de Aguachica, del departamento del Cesar. De acuerdo con información preliminar, la acción dejó 4 militares fallecidos y 32 uniformados heridos.

Los militares lesionados fueron trasladados al hospital José Dávila Padilla, donde reciben atención médica. Además, algunos permanecen bajo observación mientras se evalúa la gravedad de sus heridas.

En la zona, tropas del Ejército adelantan maniobras de evacuación, aseguramiento del área y verificación de la situación, con el fin de establecer con precisión la modalidad del ataque y determinar a los responsables.

Las autoridades investigan si grupos armados ilegales con presencia en la región estarían detrás de la acción, la principal hipótesis señala al ELN. Según las autoridades, la información recolectada continúa en proceso de consolidación.