Rusia podría interrumpir bombardeos el día de las elecciones si Ucrania celebra comicios, dijo Putin

El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó este viernes que, si Ucrania celebra comicios presidenciales -algo deseado por Moscú y Washington-, podría ordenar la suspensión de los lanzamientos de misiles de largo alcance y de los bombardeos con drones durante el día de la votación.

“Estamos dispuestos a estudiar cómo garantizar la seguridad durante las elecciones en Ucrania. Al menos, a abstenernos de lanzar ataques en profundidad en Ucrania el día de las elecciones”, dijo Putin durante una rueda de prensa televisada.

