Internacional

Rusia podría interrumpir bombardeos el día de las elecciones si Ucrania celebra comicios, dijo Putin

El mandatario ruso se comprometió a garantizar la seguridad en Ucrania, si el presidente Zelenski convoca elecciones, prohibidas en el país mientras esté vigente la ley marcial.

Vladímir Putin, presidente de Rusia. Foto: EFE.

Vladímir Putin, presidente de Rusia. Foto: EFE.

El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó este viernes que, si Ucrania celebra comicios presidenciales -algo deseado por Moscú y Washington-, podría ordenar la suspensión de los lanzamientos de misiles de largo alcance y de los bombardeos con drones durante el día de la votación.

Estamos dispuestos a estudiar cómo garantizar la seguridad durante las elecciones en Ucrania. Al menos, a abstenernos de lanzar ataques en profundidad en Ucrania el día de las elecciones”, dijo Putin durante una rueda de prensa televisada.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad