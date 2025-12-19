Rusia podría interrumpir bombardeos el día de las elecciones si Ucrania celebra comicios, dijo Putin
El mandatario ruso se comprometió a garantizar la seguridad en Ucrania, si el presidente Zelenski convoca elecciones, prohibidas en el país mientras esté vigente la ley marcial.
El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó este viernes que, si Ucrania celebra comicios presidenciales -algo deseado por Moscú y Washington-, podría ordenar la suspensión de los lanzamientos de misiles de largo alcance y de los bombardeos con drones durante el día de la votación.
“Estamos dispuestos a estudiar cómo garantizar la seguridad durante las elecciones en Ucrania. Al menos, a abstenernos de lanzar ataques en profundidad en Ucrania el día de las elecciones”, dijo Putin durante una rueda de prensa televisada.
