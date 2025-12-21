Video: Vea el gol de Luis Díaz ante el Heidenheim por Bundesliga
El delantero ‘guajiro’ cerró el año 2025 con su 14° gol de la temporada en 23 encuentros disputados.
Nueva jornada en el futbol europeo y con ello, para el Bayern Múnich, que hoy visitó al 1. FC Heidenheim por la 15° jornada de la Bundesliga.
Luis Díaz se ha encargado de ampliar el marcador para firmar la goleada del club ‘bavaro’ al minuto 86, poniendo el 3-0 en el ‘luminoso’, algo que extendería Harry Kane con su tanto al 90+2 para cerrar el triunfo por 4-0.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda las noticias de todos los personajes de Colombia y el mundo
Tras un pase clave de Michael Olise, Josep Stanisic entró al área y centró para que Luis Díaz rematara de cabeza frente a la portería defendida por Diant Ramaj.
Así fue el gol de Luis Díaz ante el Heidenheim por Bundesliga:
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles