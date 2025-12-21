Video: Vea el gol de Luis Díaz ante el Heidenheim por Bundesliga

Luis Díaz celebra, con Harry Kane, su gol para el Bayern Múnich ante el FC Heidenheim por Bundesliga. FOTO: A. Scheuber/FC Bayern vía Getty Images / A. Scheuber

Nueva jornada en el futbol europeo y con ello, para el Bayern Múnich, que hoy visitó al 1. FC Heidenheim por la 15° jornada de la Bundesliga.

Luis Díaz se ha encargado de ampliar el marcador para firmar la goleada del club ‘bavaro’ al minuto 86, poniendo el 3-0 en el ‘luminoso’, algo que extendería Harry Kane con su tanto al 90+2 para cerrar el triunfo por 4-0.

Tras un pase clave de Michael Olise, Josep Stanisic entró al área y centró para que Luis Díaz rematara de cabeza frente a la portería defendida por Diant Ramaj.

Así fue el gol de Luis Díaz ante el Heidenheim por Bundesliga:

NO PODÍA NO APARECER: Lucho Díaz cabeceó y marcó el 3-0 de Bayern Munich vs. Heidenheim.



NO PODÍA NO APARECER: Lucho Díaz cabeceó y marcó el 3-0 de Bayern Munich vs. Heidenheim.

