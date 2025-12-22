Bogotá

Desarticulan la banda ‘Los Pumas’, dedicada al robo de carros de alta gama en Bogotá

Les imputaron los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Durante 2 años investigadores de la Policía Metropolitana de Bogotá les siguieron los pasos a los integrantes de la banda ‘Los Pumas’ integrada por 12 personas de dedicadas al robo de carros de alta gama y de plataforma en las localidades de: Puente Aranda, Kennedy, Fontibón, San Cristóbal, Engativá, Usaquén y Suba.

Estos delincuentes solicitaban vehículos de plataforma a través de diferentes aplicaciones y durante el recorrido, mediante el uso de armas de fuego, intimidaban a los conductores y robaban estos automóviles.

Luego de cometer estos hechos abandonaban a sus víctimas en lugares alejados. Así mismo, aprovechaban cuando los ciudadanos estacionaban los vehículos en sus viviendas para atacarlos en grupo y así robar los carros.

También, se pudo establecer que los vehículos robados por este grupo delincuencial en ocasiones eran desguazados y publicados en diferentes redes sociales, para luego venderlos a un menor costo con placas y licencias falsas.

Dentro de los capturados se encuentran alias ‘Nicky’, quien intimidaba a las víctimas con armas de fuego para despojarlos de los vehículos y alias ‘Paula’, quien tenía la tarea de solicitar los servicios de plataforma. Por último, alias ‘Celeita’, gracias a su destreza para manejar, era quien conducía estos automóviles, contaba con medida domiciliaria por hurto en el año 2024 y tiene 3 condenas vigentes por los delitos de hurto, receptación y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

A esta banda, se les atribuyen 21 casos con denuncia, afectando la renta criminal en cerca de 2.450 millones de pesos producto de esta actividad delictiva.

