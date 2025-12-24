Cuatro personas murieron por inhalación de gas en Facatativá
Las cuatro personas estaban desaparecidas desde el pasado 21 de diciembre.
En alcalde de Facatativá, Luis Carlos Casas confirmó a W Radio que, en las últimas horas, las autoridades encontraron a cuatro personas de nacionalidad venezolana muertos en su vivienda, al parecer, por inhalación de gas propano.
“Las personas vivían en una casa en un sector de Cartagenita. Hasta allí llegaron sus familiares, un suegro y una hermana de las víctimas, ya que no aparecían desde el domingo. Rompieron una ventana ingresaron y allí detectaron el olor a gas. Posteriormente ingresan a las habitaciones y encuentran a las cuatro personas”, dijo el alcalde Casas.
Las personas que están entre los 20 y 30 años estaban sobre sus camas como si se hubieran quedado dormidas allí.
- Lea aquí: ¿Ruptura de tubo en vía de Facatativá pone en riesgo el suministro de combustible en Bogotá?
Ante los hechos, las autoridades llegaron hasta el punto para realizar los actos urgentes y levantamientos correspondientes de los cuerpos que no presentan signos de violencia.