“Es una persecución a la ciencia”: presidente Petro sobre captura de su exministro Ricardo Bonilla

En alocución este 23 de diciembre, el presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre la captura de sus exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla y de Interior, Luis Fernando Velasco, en medio de la investigación por el desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Al respecto, el presidente Petro calificó la aprehensión de Bonilla como “una persecución a la ciencia, diciendo mentiras y cogiéndolos presos en Navidad”.

“Un saludo a Ricardo Bonilla y a Luis Fernando Velasco porque sabemos la inmensa arbitrariedad que han cometido con ellos. No se robaron un peso”, agregó.

¿Por qué Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco fueron enviados a prisión?

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó enviar a la cárcel a los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y de Interior Luis Fernando Velasco, investigados por presuntos actos de corrupción dentro de la Unidad de Gestión de Riesgo (UNGRD).

Según la Fiscalía, Bonilla y Velasco habrían hecho parte de un entramado criminal cuyo propósito fue desviar contratos de la UNGRD y del Instituto Nacional de Vías (Invías) para ofrecerlos a congresistas, con el fin de que impulsaran proyectos del Gobierno en el Congreso de la República.

Así, argumentó que los exministros se comprometieron a entregar 79 proyectos a senadores y representantes a la Cámara que, en su totalidad, sumaban $612.000 millones. No obstante, solo 7 de esas iniciativas se concretaron.

Ante esto, la magistrada Aura Rosero Vaquero decidió imponer una medida más estricta que la solicitada por la Fiscalía y la Procuraduría, quienes habían pedido prisión domiciliaria en contra de los exministros.

Para la magistrada, el ente investigador no argumentó por qué ambos investigados podían acceder a ese beneficio y no ir a la cárcel. Por eso, sustituyó la medida y ordenó enviarlos a prisión.

Además, la togada recordó que propia Fiscalía dejó claro que la estructura criminal de la que presuntamente hacían parte los exministros no ha sido desarticulada en su totalidad, lo que agrava el panorama de riesgo de fuga.

Rosero también consideró que las pruebas que presentó la Fiscalía durante las audiencias son tan graves que una medida de aseguramiento en sus casas no es suficiente por la gravedad de las conductas.

Tanto Bonilla como el exministro Luis Fernando Velasco fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.

