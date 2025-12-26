¿Fuego amigo? Desde UTL de María del Mar Pizarro piden tumbar lista del Pacto Histórico a la Cámara

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió el pasado martes, 23 de diciembre, una indagación preliminar para revocar la inscripción de la lista a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico.

Si avanza el expediente podrían incluso tumbarles la lista a la Cámara y dejar al Pacto sin candidatos para esa corporación. En el caso menos grave, les podrían pedir modificar las listas para las legislativas del 8 de marzo.

Ahora, todo apunta a que se trataría de una jugada de fuego amigo desde el mismo Pacto Histórico. Y es que la solicitud para revocar la lista fue presentada por Claudia Patricia Calao González, quien, según pudo establecer La W, es asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la representante María del Mar Pizarro, también del Pacto Histórico.

En la solicitud se argumenta que la lista a la Cámara por Bogotá incumplió el acuerdo de voluntades del Pacto Histórico, para su consulta interna del 26 de octubre de 2025, en el cual establecía que el orden de los candidatos en la lista debía respetar la votación obtenida.

Según la queja, en lugar de aplicar ese criterio, se organizó la lista bajo el principio de paridad, en cremallera (mujer, hombre, mujer, hombre), y que por esto se habría violado el artículo 7, sobre la obligatoria de los resultados de las consultas, y el 28, sobre el principio de paridad, de la ley 1475 de 2011.

De hecho, la representante María del Mar Pizarro, quien fue la tercera más votada en la consulta, pero terminó en el quinto lugar de la lista, ya se había quejado públicamente por esta situación.

La indagación quedó en el despacho de la magistrada Maritza Martínez, del Partido de la U, quien es opositora al Gobierno y según fuentes del Pacto, esto podría marcar el rumbo de la investigación y que les tumben la listas. Dicen, porque de definirse que se violaron los acuerdos, esto podría ser un precedente para definir que también se violaron los acuerdos para las listas a las demás cámaras.