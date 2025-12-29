A la cárcel responsables de hurtar extranjeros en Cartagena contactados por aplicaciones de citas

Los implicados responden a los nombres de Luis Alfredo Barco Chaverra, Juan David Sierra Padilla, Deivinson Blanco Barrios y Hollyfyr Cesaren Méndez, quienes hacían parte de una red que contactaba a víctimas a través de aplicaciones de citas en las zonas turísticas para luego llevarlas al municipio de Turbaco y hurtarles sus pertenencias.

Indicó el ente acusador que un ciudadano ruso habría muerto víctima de estos hechos.

“En uno de los eventos delictivos conocidos, ocurrido el pasado 2 de octubre, presuntamente le causaron la muerte a un ciudadano ruso. La víctima salió del hotel en el que se hospedaba, se reunió en el Centro Histórico con la persona con la que supuestamente había acordado verse y luego aceptó abordar un carro para ir a otro lugar. Durante el recorrido, otros hombres subieron al automotor y la golpearon para obligarla a entregar sus objetos de valor”, indicó la fiscalía en un comunicado.

Durante 6 meses, los 4 responsables habrían hurtado a ciudadanos de Canadá, México, Brasil y El Salvador.

Los procesados capturados en Turbaco, Sincelejo y Soacha fueron imputados por homicidio, secuestro extorsivo y concierto para delinquir agravado, y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.