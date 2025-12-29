Arauca: turismo como apuesta de transformación en la frontera oriental

Colombia

Arauca fue una de las paradas más representativas de la Expedición de La Hora del Regreso, al mostrar un territorio que apuesta por el turismo como motor de transformación social y económica. El recorrido, realizado junto al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, FONTUR y el País de la Belleza, destacó la riqueza natural y cultural de esta región fronteriza.

La música llanera, los paisajes del río Arauca y la identidad de su gente fueron protagonistas de una visita que buscó cambiar la narrativa sobre el territorio. La expedición evidenció cómo el turismo se perfila como una oportunidad para diversificar la economía, generar empleo y fortalecer el sentido de pertenencia.

Arauca se presenta hoy como un destino emergente, que invita a descubrir una Colombia auténtica, resiliente y orgullosa de sus raíces. Desde la frontera, el mensaje es claro: el turismo también construye país y abre nuevas oportunidades para regiones que hoy buscan ser vistas y reconocidas.