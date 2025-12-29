Rusia aseguró que sus tropas han entrado en la estratégica ciudad de Limán, en Donetsk

Las fuerzas rusas han logrado penetrar en la estratégica ciudad de Limán, en el este de Donetsk, desde varias direcciones, aseguró este lunes Valeri Guerásimov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia.

“Unidades militares del grupo Zapad avanzan activamente en la ciudad de Krasni Limán (nombre ruso de Limán)”, declaró Valeri Guerásivov en una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Mientras, el comandante de las agrupación afirmó que el ejército ha entrado en la localidad desde varios puntos.

Los militares rusos afirmaron en la reunión con Putin que hoy mismo concluyó la toma de las localidades de Bogoslavka y Dibrova, en las inmediaciones de Limán, uno de los nudos ferroviarios más importantes del Donbás.

La toma de estas localidades mejora la posición de las tropas rusas, que siguen acercándose hacia el bastión ucraniano de Sloviansk, ciudad que fue protagonista de los primeros combates en el este de Ucrania en 2014.

De este modo, Rusia continúa sus esfuerzos por tomar por completo la región ucraniana de Donetsk, anexionada en 2022, adentrándose en el cuarto año de guerra.

Se trata de la segunda reunión de Putin con la cúpula militar rusa en dos días. En el encuentro anterior, que tuvo lugar el sábado, el jefe del Estado Mayor le comunicó la toma de las localidades de Huliaipole, la que era la segunda ciudad más grande de la región de Zaporiyia, y de Mirnograd, en Donetsk.

