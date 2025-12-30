Fiscalía llamó a juicio a procesados por crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo

La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, procesados por la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo.

A pocas horas de cumplirse dos meses de la muerte violenta del estudiante de 21 años de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, la Fiscalía llama a juicio a los dos procesados por el delito de homicidio agravado.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del viernes 31 de octubre, en la calle 64 con carrera 15, en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá.

En tiempo récord, la Fiscalía llevará a juicio a los dos únicos procesados hasta el momento.

“Las evidencias obtenidas dan cuenta de que Suárez Ortiz habría interceptado y atacado por la nuca a la víctima luego de salir de un establecimiento de comercio. El joven no reaccionó ante la agresión y tomó camino hacia el occidente de la ciudad en compañía de otra persona para evitar que la situación trascendiera y buscar transporte. Sin embargo, los hoy procesados persiguieron y alcanzaron nuevamente al estudiante”, señaló la Fiscalía.

Entre tanto, González Castro es investigado por propinarle una patada por la espalda que lo hizo caer al piso.

“Aprovechando el estado de indefensión e inconsciencia en el que quedó la víctima, Juan Carlos Suárez Ortiz presuntamente continuó golpeándolo”, agregó la Fiscalía.

Aunque Jaime Esteban Moreno Jaramillo fue trasladado a un centro asistencial ante su grave estado de salud, este luego fue confirmado por los médicos, quienes diagnosticaron politraumatismos en cara, cráneo y tórax que le provocaron la muerte.