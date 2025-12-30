Jorge Luis Alfonso López ‘El Gatico’, hijo de Enilce López quedó en libertad

La juez Sexta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Carmen Luisa Terán Suárez, le otorgó la libertad condicional a Jorge Luis Alfonso López, conocido como ‘El Gatico’, hijo de Enilce López.

Este lunes 29 de diciembre expidió el auto por medio del cual notificó directamente a la cárcel El Bosque de Barranquilla, sobre la libertad condicional que le otorgó a Alfonso López.

“POR MEDIO DE LA PRESENTE SE LE INFORMA QUE A TRAVÉS DE AUTO INTERLOCUTORIO N.° 704 DE LA FECHA, ESTE JUZGADO CONCEDIÓ EL SUBROGADO PENAL DE LIBERTAD CONDICIONAL AL SENOR JORGE LUIS ALFONSO LOPEZ. POR LO TANTO, SIRVASE DEJARLO EN LIBERTAD SIEMPRE Y CUANDO NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD”, se lee en el documento judicial.

Los argumentos de la decisión:

La juez tuvo en cuenta el buen comportamiento y la buena conducta de ‘El Gatico’ durante el período que permaneció privado de la libertad.

También se conoció que la defensa de Alfonso López presentó las certificaciones que demuestran que ha estado realizando “redenciones de pena por concepto de trabajo y estudio, calificando las mismas como buenas y ejemplares, las cuales han sido pilar fundamental para su proceso de resocialización, además de realizar diferentes estudios de educación superior con universidades que tienen convenio con el Inpec”.

El hijo de ‘La Gata’ cumplió 231 meses y 27 días de su condena, de 210 meses y 18 días.

“El Despacho considera, con el análisis realizado sobre el comportamiento del condenado durante el período de reclusión intramural, que este no necesita continuar con el tratamiento penitenciario, teniendo en cuenta que el subrogado permite a la persona privada de la libertad cumplir su condena fuera del sitio de reclusión (ya sea intramural o domiciliaria), cumpliendo una serie de obligaciones, siendo que dicha situación ayuda a tener unas connotaciones de carácter moral, donde se estimula positivamente a la PPL que ha demostrado verdadera readaptación de carácter social, dando luces de motivación al resto de la población privada de la libertad a seguir el ejemplo, cumpliendo así la función rehabilitadora”.

