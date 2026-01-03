España no “reconocerá una intervención que viola el derecho internacional”, afirmó Pedro Sánchez

España “no reconoció al régimen de [Nicolás] Maduro” pero “tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional”, declaró este sábado en X el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras la operación de Estados Unidos que condujo a la captura del presidente venezolano.

Esta intervención militar “empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo”, agregó el dirigente socialista, que pidió una “transición justa y dialogada”.

Previamente, la cancillería española se había ofrecido a mediar en la crisis para lograr “una solución pacífica” en el país sudamericano.

