Internacional

España no “reconocerá una intervención que viola el derecho internacional”, afirmó Pedro Sánchez

Esta intervención militar “empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo”, agregó el dirigente

Pedro Sánchez. Foto: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Image

España “no reconoció al régimen de [Nicolás] Maduro” pero “tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional, declaró este sábado en X el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras la operación de Estados Unidos que condujo a la captura del presidente venezolano.

Esta intervención militar “empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo”, agregó el dirigente socialista, que pidió una “transición justa y dialogada”.

Previamente, la cancillería española se había ofrecido a mediar en la crisis para lograr “una solución pacífica” en el país sudamericano.

