“Estamos listos para defender a Venezuela”, dice vicepresidenta Delcy Rodríguez
El presidente Donald Trump había declarado que la vicepresidenta venezolana se manifestó “dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que esto funcione”
La vicepresidenta Delcy Rodríguez, la primera en la línea de sucesión en el poder, aseguró el sábado que el gobierno está listo “para defender a Venezuela”, después de que Estados Unidos bombardeó el país caribeño y capturó al presidente y su esposa.
“Nosotros estamos listos para defender a Venezuela, nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales que deben ser para el desarrollo nacional”, dijo Rodríguez a la cabeza de un Consejo de Defensa de la Nación junto a directivos de los poderes públicos.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda las noticias de todos los personajes de Colombia y el mundo
Horas antes en una conferencia de prensa, el presidente Donald Trump había declarado que la vicepresidenta venezolana se manifestó “dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que esto funcione”.
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles