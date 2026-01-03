“Estamos listos para defender a Venezuela”, dice vicepresidenta Delcy Rodríguez

La vicepresidenta Delcy Rodríguez, la primera en la línea de sucesión en el poder, aseguró el sábado que el gobierno está listo “para defender a Venezuela”, después de que Estados Unidos bombardeó el país caribeño y capturó al presidente y su esposa.

“Nosotros estamos listos para defender a Venezuela, nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales que deben ser para el desarrollo nacional”, dijo Rodríguez a la cabeza de un Consejo de Defensa de la Nación junto a directivos de los poderes públicos.

Horas antes en una conferencia de prensa, el presidente Donald Trump había declarado que la vicepresidenta venezolana se manifestó “dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que esto funcione”.

