Jefe de la ONU pide a Israel revertir la prohibición de acceso a Gaza para las ONGs

Jefe de la ONU pide a Israel revertir la prohibición de acceso a Gaza para oenegés. Foto: AFP.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó el viernes 2 de enero, a Israel a revertir su decisión de prohibir el acceso a la Franja de Gaza a numerosas organizaciones humanitarias internacionales, según un comunicado de su portavoz.

Guterres “pide que se revierta esta decisión, subrayando que las organizaciones internacionales no gubernamentales son indispensables para el trabajo humanitario que salva vidas y que la suspensión corre el riesgo de socavar los frágiles avances logrados durante el alto el fuego”, dijo su portavoz Stéphane Dujarric en un comunicado.

Israel confirmó el jueves 1 de enero, la prohibición de acceso a Gaza para 37 organizaciones de ayuda humanitaria, después de que estas ONGs se negaron a compartir las listas de sus empleados palestinos con funcionarios del gobierno israelí.

“Esta acción agravará aún más la crisis humanitaria que enfrentan los palestinos”, añadió la declaración de la ONU.

La prohibición incluye a Médicos Sin Fronteras (MSF), que cuenta con 1.200 miembros del personal en los territorios palestinos, la mayoría de ellos en Gaza.

También figuran en la lista el Consejo Noruego para los Refugiados, World Vision International, CARE y Oxfam.

Las oenegés incluidas en la prohibición han recibido la orden de cesar sus operaciones antes del 1 de marzo. Varias han afirmado que los requisitos contravienen el derecho internacional humanitario o ponen en peligro su independencia.

Israel sostiene que la nueva normativa pretende impedir que entidades a las que acusa de apoyar el terrorismo operen en los territorios palestinos.

Una frágil tregua rige en Gaza desde octubre, luego de la guerra desencadenada por el ataque sin precedentes de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

En noviembre, las autoridades de Gaza dijeron que más de 70.000 personas han muerto desde el inicio de la guerra.

