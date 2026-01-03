Internacional

Macron considera que el “pueblo venezolano” solo puede “alegrarse” por el fin de “dictadura Maduro

Macron exigió además una transición que sea “respetuosa con la voluntad del pueblo venezolano”

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, el 4 de septiembre de 2025. FOTO: LUDOVIC MARIN/POOL/AFP vía Getty Images

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, el 4 de septiembre de 2025. FOTO: LUDOVIC MARIN/POOL/AFP vía Getty Images

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este sábado que el “pueblo venezolano” solo puede “alegrarse” del fin de la “dictadura Maduro” y reclamó una “transición pacífica” tras la acción militar de Washington en el país sudamericano, que se saldó con la captura del presidente.

“Al confiscar el poder y pisotear las libertades fundamentales, Nicolás Maduro ha atentado gravemente contra la dignidad de su propio pueblo”, escribió en la red social X el jefe de Estado francés.

Macron exigió además una transición que sea “respetuosa con la voluntad del pueblo venezolano”, que esté liderada “lo antes posible” por el candidato opositor en las elecciones presidenciales de 2024, Edmundo González Urrutia.

