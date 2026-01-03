Wingo ofrece reprogramación de vuelos a Curazao y Aruba sin penalidad tras captura Maduro
La aerolínea afirmó que continúa realizando un monitoreo permanente de la situación de seguridad en la zona.
Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, la aerolínea Wingo anunció que los pasajeros con vuelos programados este 3 y 4 de enero hacia Curazao y Aruba podrán reprogramar sus vuelos, teniendo en cuenta la situación de seguridad en la región.
“Como parte de su compromiso con el bienestar y la tranquilidad de sus viajeros, Wingo ha dispuesto medidas de flexibilidad comercial para los pasajeros con vuelos programados hacia Curazao y Aruba, entre el 3 y 4 de enero, quienes podrán realizar cambios en sus itinerarios sin penalidad ni diferencia tarifaria en este link”, señaló la compañía.
A su vez, la empresa aseveró que mantiene su operación aérea hacia y desde Curazao y Aruba.
No obstante, afirmó que continúa realizando un monitoreo permanente de la situación de seguridad en la zona, en coordinación con las autoridades competentes y los aeropuertos de destino.
En este mismo sentido apuntó que continuará evaluando de manera constante la evolución de la situación y cualquier cambio en sus itinerarios será notificado a los viajeros y autoridades.