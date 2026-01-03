Wingo ofrece reprogramación de vuelos a Curazao y Aruba sin penalidad tras captura Maduro

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, la aerolínea Wingo anunció que los pasajeros con vuelos programados este 3 y 4 de enero hacia Curazao y Aruba podrán reprogramar sus vuelos, teniendo en cuenta la situación de seguridad en la región.

“Como parte de su compromiso con el bienestar y la tranquilidad de sus viajeros, Wingo ha dispuesto medidas de flexibilidad comercial para los pasajeros con vuelos programados hacia Curazao y Aruba, entre el 3 y 4 de enero, quienes podrán realizar cambios en sus itinerarios sin penalidad ni diferencia tarifaria en este link”, señaló la compañía.

A su vez, la empresa aseveró que mantiene su operación aérea hacia y desde Curazao y Aruba.

No obstante, afirmó que continúa realizando un monitoreo permanente de la situación de seguridad en la zona, en coordinación con las autoridades competentes y los aeropuertos de destino.

En este mismo sentido apuntó que continuará evaluando de manera constante la evolución de la situación y cualquier cambio en sus itinerarios será notificado a los viajeros y autoridades.