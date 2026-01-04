Confirman hallazgo del cuerpo de una mujer desaparecida hace 47 días en avalancha en Silvania

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que, después de 47 días de búsqueda en la quebrada El Hato, el río Chocho y el río Sumapaz, en jurisdicción del municipio de Silvania, fue hallado el que al parecer es el cuerpo de Ana Lucía Villota Escandón.

“A su familia y seres queridos, toda nuestra solidaridad y acompañamiento en este momento tan doloroso. Este desafortunado hecho nos invita, una vez más, a tener mayor precaución en temporada de lluvias. Las crecientes súbitas siguen cobrando vidas; por eso insistimos en el llamado a cuidarnos, atender las recomendaciones de las autoridades y no exponernos a zonas de riesgo”, dijo Rey.

De acuerdo con la información, las autoridades venían acompañando las labores de búsqueda tras la avalancha ocurrida el 17 de noviembre de 2025.

Este sábado, 3 de enero, hacia las 3:00 de la tarde, finalmente el Cuerpo de Bomberos de Silvania informó el hallazgo de restos óseos en el río Sumapaz, en jurisdicción del mismo municipio, quienes adelantaron el procedimiento junto con personal de la SIJIN, mediante la inspección técnica al cadáver en la URI.