Cayó en Cartagena alias ´El Virolo´ uno de los cabecillas de la estructura criminal Tren del Llano

Jorge David Fernández Fernández, conocido como alias El Virolo, tenía tres notificaciones rojas de Interpol vigentes por homicidio, extorsión y hurto agravado, emitidas por las autoridades de Venezuela. Fue detenido en las últimas horas en la capital de Bolívar.

“A esta persona se le indica la participación en tres hechos delictivos; dentro de ellos, en el mes de marzo, el secuestro y homicidio de un menor de 16 años; en el mes de abril de 2025, de la extorsión y el ataque armado de una empresa en el estado de Zulia; y la participación, de igual manera, en el mes de octubre de 2025, en el homicidio de una policía en el estado de Zulia.” indico el Coronel Ferney Martín Romero, director de Investigación Criminal e INTERPOL.

Según acuerdo con la Policía, lideraba una de las facciones más violentas de esta organización, con injerencia en el estado de Zulia, y había llegado recientemente al país para coordinar el envío de armas de fuego a grupos delincuenciales.

El detenido fue dejado a disposición de la autoridad competente.