A extinción de dominio 12 bienes de extraditada a EE.UU. por lavado de activos del narcotráfico

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 12 bienes que serían de Valentina Forero Álvarez, una mujer que es investigada por la justicia de Estados Unidos por el presunto blanqueo de recursos provenientes del narcotráfico.

Según el ente acusador, es “señalada por las autoridades de Estados Unidos de blanquear recursos provenientes del envío de clorhidrato de cocaína desde Colombia hasta destinos internacionales”.

Se trata de seis inmuebles, tres vehículos y tres establecimientos de comercio ubicados en Armenia (Quindío); Cali, Sevilla y Jamundí (Valle del Cauca), avaluados en más de 7.300 millones de pesos.

Una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio recaudó elementos materiales probatorios que señalan que las propiedades estaban a nombre de “empresas de fachada, familiares y personas allegadas a la mujer, que no tenían la capacidad económica ni financiera para acreditar la válida adquisición de los mismos”.

Por esto, la Fiscalía considera que la titularidad de los bienes hace parte de una supuesta maniobra para tratar de esconder y camuflar como legales los dineros ilícitos obtenidos de la venta y distribución del alcaloide en el exterior.

¿Quién es Valentina Forero Álvarez?

Fue capturada en noviembre de 2023 en la ciudad de Armenia (Quindío) y extraditada a Estados Unidos en el mes de mayo de 2025, por delitos relacionados con el lavado de activos.

“La justicia estadounidense le atribuye movimientos financieros cercanos a los 2,9 millones de dólares en efectivo entre junio de 2022 y abril de 2023, los cuales fueron canalizados a través del sistema financiero internacional y posteriormente transferidos a Colombia”, detalló la Fiscalía.