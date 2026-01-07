MinDefensa llama a respetar la soberanía e institucionalidad en medio de tensión con EE. UU.

En medio de la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, el Ministerio de Defensa hizo un llamado a todos los sectores del país a respetar la soberanía, la legalidad y la institucionalidad democrática, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera sobre una posible intervención militar en territorio nacional.

A través de un pronunciamiento oficial, el Ministerio de Defensa recordó que “el Estado somos todos” y enfatizó que la protección de la soberanía, la independencia y la integridad territorial es una misión constitucional que debe asumirse desde la unidad nacional y el respeto mutuo. En ese sentido, subrayó que la defensa del interés nacional debe ejercerse exclusivamente dentro del marco de la Constitución y la ley.

La entidad advirtió que, en contextos de alta sensibilidad nacional e internacional como el actual, Colombia requiere “responsabilidad, mesura y un comportamiento ejemplar” por parte de dirigentes políticos, líderes de opinión y ciudadanía en general. Según el Ministerio de Defensa, no es admisible justificar ni promover actuaciones que desconozcan la soberanía jurisdiccional del país, pongan en riesgo la integridad territorial o incentiven hostilidades contra la nación.

El pronunciamiento también dejó claro que cualquier actuación contraria al ordenamiento jurídico deberá ser investigada por las autoridades competentes. “Defender la soberanía no significa tolerar la ilegalidad ni promover la desinstitucionalización”, señaló el Ministerio de Defensa, al tiempo que insistió en que este compromiso implica fortalecer el Estado Social de Derecho y cumplir los deberes ciudadanos consagrados en la Constitución.

Finalmente, el Ministerio de Defensa reiteró su compromiso con la convivencia pacífica, la democracia y la legalidad, e hizo un llamado a trabajar de manera unida por la seguridad del país, el respeto al orden constitucional y la salvaguarda de la paz, recordando que “la seguridad y la defensa las hacemos todos”.

