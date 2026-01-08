Condenan a 57 años y 2 meses de prisión a violador sexual en serie

Un juez penal del circuito con función de conocimiento condenó a 57 años y 2 meses de prisión a Wilson Alexander Prado Cabezas por retener y abusar sexualmente de, por lo menos, nueve mujeres en el Valle del Cauca, entre julio y noviembre de 2022.

La Fiscalía General de la Nación demostró con pruebas que “el hombre contactaba a sus víctimas a través de plataformas virtuales, fijaba encuentros con ellas o les ofrecía servicio de transporte en motocicleta. Cuando llegaba a recogerlas, las trasladaba, en medio de engaños, a lugares despoblados en Cali, Palmira, Candelaria y Jamundí; las amenazaba de muerte, las golpeaba, las despojaba de sus elementos de valor y las sometía sexualmente”, explicó la Fiscalía.

¿Quiénes eran las víctimas?

Las mujeres tenían entre 20 y 40 años. Según la investigación que adelantó un fiscal especializado de la Seccional Cali, algunas fueron retenidas durante varias horas y por su liberación exigía a los familiares sumas que oscilaban entre los 3 y 3.000 millones de pesos.

“En los casos que se le atribuyen, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó peritajes y cotejos de ADN a las víctimas, los cuales arrojaron un 99,99 % de coincidencia con el perfil genético de Prado Cabezas”, detalló la Fiscalía.

El fallo fue de primera instancia, por lo que podrá presentar recursos de apelación.

Wilson Alexander Prado Cabezas fue hallado culpable de los delitos de secuestro extorsivo, acceso carnal violento, hurto calificado y extorsión, todas las conductas agravadas.

Además, deberá pagar una multa equivalente a 43.999 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Deberá purgar la condena en un establecimiento carcelario.