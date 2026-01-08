Fiscalía llamó a juicio a conductor que, embriagado, arrolló a 11 personas en el sur de Bogotá

La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a José Eduardo Chalá Franco, el taxista que, en estado de embriaguez y con exceso de velocidad, atropelló a 11 personas el 8 de noviembre, en el barrio Santa Rita de la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá.

Puede leer: Estos son los sujetos buscados por el linchamiento de un hombre que arrolló a motociclistas Bogotá

Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá recaudó elementos materiales probatorios que advierten que el hombre manejaba con exceso de velocidad y en estado de embriaguez.

“Debido a la condición en la que se encontraba, perdió el control del automotor y habría arrollado a las víctimas, entre ellas a una adolescente de 15 años que días después murió por la gravedad de las heridas ocasionadas”, explicó la Fiscalía, que radicó el escrito de acusación ante el Centro de Servicios del Complejo Judicial de Paloquemao.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que Chalá Franco condujo el carro con grado tres de alcoholemia y, por esto, provocó el accidente.

Le puede interesar: Imputan cargos al dueño del vehículo que arrolló a dos motociclistas en la avenida Mutis, en Bogotá

Se espera que por reparto se asigne el juez ante quien responderá por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales, las tres conductas agravadas.

“El procesado aceptó su responsabilidad en los dos últimos ilícitos en audiencia de imputación. El hombre seguirá privado de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial”, detalló la Fiscalía.