Venden finca ‘La Manuela’, que perteneció a Pablo Escobar: este fue el millonario precio

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) vendió mediante subasta la finca ´La Manuela’, que perteneció a Pablo Escobar, por $7.700 millones de pesos. La puja empezó por $ 5.700 pesos y finalmente se vendió por ese valor. Su valor comercial asciende a $ 9.600 millones de pesos.

La propiedad cuenta con un área aproximada de 7.826 metros cuadrados y está ubicada a orillas de la represa El Peñol, en el municipio de Guatapé (Antioquia).

La entidad recalcó que esta finca fue durante años un símbolo del poder criminal del narcotráfico y un centro de operaciones ilícitas.

En sus espacios se concentraron episodios de la vida íntima y familiar del capo, así como hechos asociados a la violencia y al crimen que marcaron la historia reciente del país.

“Cada bien que logramos recuperar y comercializar representa una victoria del Estado sobre el crimen. Lo que antes fue adquirido con dinero del narcotráfico, hoy se transforma en recursos legales que benefician a las y los colombianos y permiten cerrar ciclos de violencia con dignidad y transparencia”, afirmó la presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra.

Esta finca años atrás fue un punto de interés turístico por la presencia de árboles exóticos importados desde distintos países, de África y Europa, así como, puntualmente, de Chile y Estados Unidos. Allí también hay ejemplares de magnolias, tulipanes únicos en la región.