Corrupción judicial: envían a prisión a varios funcionarios de Policía y CTI

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá envió a prisión, de manera preventiva, a ocho funcionarios de la Policía Nacional y servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que al parecer estarían relacionados con una red de corrupción judicial. Uno más fue cobijado con detención domiciliaria.

En ese sentido, acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación y decidió imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra los procesados.

Según la investigación de la Fiscalía, los procesados “estarían involucrados en el cobro de dinero para direccionar procesos de lavado de activos y de extinción del derecho de dominio. Ocho de los investigados irán a centro carcelario y uno más permanecerá en su lugar de residencia”.

Producto del trabajo de un Grupo de Tareas Especiales, conformado por fiscales e investigadores de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra la Corrupción, se les imputaron a los procesados los delitos de concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario.

En contexto:

El 29 de diciembre de 2025, la Fiscalía desmanteló una supuesta red de corrupción judicial que cobraba entre 400 y 1.000 millones de pesos por direccionar procesos de lavado de activos y extinción de dominio que se siguen en la entidad.

Se trata de los siguientes integrantes de la DIJÍN de la Policía Nacional:

El capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez.

Los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca.

El patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo.

Los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo.

Los exfuncionarios de la Policía Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) Luis Eduardo Riveros García, Rosember Gil Ramírez y Jimmy Gerardo Casas Torres.

Al parecer, desde 2014 les exigían este monto de dinero a los familiares de Juan Carlos Ramírez Taborda, conocido como ‘Manicomio’ o ‘El Piloto’, quien cumplió una pena en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

“Estas personas presuntamente aprovecharon los cargos que desempeñaron e hicieron exigencias económicas que oscilaban entre los 400 y 1.000 millones de pesos a un ciudadano que cumplió condena en Estados Unidos y a sus familiares para evitar la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre sus bienes, impedir que se ejecutaran órdenes de captura, entre otras acciones judiciales en su contra”, detalló Jaramillo.

Las capturas ya fueron legalizadas por un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías.

Se espera que fiscales de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra la Corrupción, que hacen parte del Grupo de Tareas Especiales conformado con ocasión de los actos ilegales identificados, imputen a los capturados, de acuerdo con su presunta participación, los delitos de concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario.