Avanza la investigación por la muerte de Yeison Jiménez: ¿qué se sabe hasta el momento?

Integrantes de varios equipos de socorro atendiendo el accidente de la avioneta en que viajaban Yeison Jiménez y su equipo en zona rural del departamento de Boyacá. EFE / Defensa Civil de Colombia

En diálogo con W Fin de Semana, el coronel Álvaro Bello, director técnico de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, dio detalles sobre el suceso en el que murieron el cantante de música popular Yeison Jiménez, tres de sus músicos, el piloto de la aeronave y el copiloto.

En cuanto al estudio de las hipótesis preliminares sobre las causas del accidente, el coronel Bello explicó que, en primer lugar, es necesario verificar una línea técnica, es decir, “todo lo relacionado con la parte de mantenimiento, con la parte de trazabilidad, aeronavegabilidad y funcionabilidad de la aeronave”. También aseguró que, a nivel operacional, se están analizando “las circunstancias y los cálculos de vuelo, el peso, el balance y el performance de la aeronave, así como las condiciones en las que estaba desarrollando el vuelo en ese momento”.

Otro factor que se analiza en la investigación, según el uniformado, está relacionada con factores humanos: “Todo lo que tiene que ver con el entrenamiento, las certificaciones de aptitud psicofísica de la tripulación y todos estos hechos anteriores relacionados con la tripulación antes de volar”.

El coronel Bello reveló que, paralelamente, se están analizando situaciones misceláneas, relacionadas con “referencias de videos, grabadoras de datos o de voz en caso de existir, todos los recibos y las partículas que estamos encontrando en el sitio”.

Así, explicó que, después de la recopilación de información y de datos, “viene un análisis específico sobre cada una de esas líneas para poder identificar hechos factuales y factores contribuyentes hasta poder identificar una causa probable o una causa raíz de este accidente”.

“En este momento estamos recogiendo datos, precisamente verificando la situación, la condición operacional antes del vuelo, el vuelo que desarrollaron el día anterior, el traslado que hicieron de la aeronave desde Medellín hasta Guaymaral y después al siguiente destino. Eso se convierte en una cadena de factores donde nada es casualidad, todo se empieza a revisar”, explicó, al asegurar que primero es necesario investigar si hubo demoras o situaciones técnicas que habrían provocado el accidente.

