“Nueva EPS no cumple órdenes ni fallos”: Pacientes Colombia sobre desabastecimiento de medicamentos

Entrega de medicamentos y al lado el logo de la Nueva EPS (Foto: Getty Images)

En diálogo con W Fin de Semana, Dennis Silva, vocero de Pacientes Colombia, se pronunció acerca de llamado que hace la organización al Gobierno Nacional ante la crítica situación del suministro de medicamentos por parte de Nueva EPS.

Según Pacientes Colombia, la alerta se debe al desabastecimiento de medicamentos en diferentes gestores farmacéuticos provocado, en gran medida, por problemas de cartera. Por eso, han advertido que la parálisis ha puesto en riesgo la continuidad de muchos tratamientos para enfermedades crónicas y de alto costo.

Al respecto, Silva sostuvo que la situación cada día es más crítica, pues “Nueva EPS no cumple las órdenes de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, ni los fallos judiciales”, por lo que “los únicos afectados son los pacientes”.

“El problema no solo está en Nueva EPS, sino en todas las EPS intervenidas por el Gobierno del presidente Gobierno de Gustavo Petro, pues no están suministrando los medicamentos y cierran servicios sanitarios. Los afectados son los pacientes, pues muchos de ellos deben decidir si compran medicamentos o mueren de hambre y otros fallecen por la ausencia de la prestación de los servicios de salud”, sostuvo.

En ese sentido, Silva sostuvo que todas las EPS intervenidas “tienen mala gestión administrativa, incremento desmedido de peticiones, quejas y reclamos, y malos indicadores financieros”, debido a que no le están pagando a la red”.

“Tendríamos que aprovechar y preguntarle de manera respetuosa al señor ministro y al señor viceministro de salud, que dicen que la UPC (Unidad de Pago por Capitación) es suficiente: ¿qué están haciendo con los dineros de la salud? Porque los usuarios, se demuestra en el altísimo número de peticiones, quejas y reclamos, dicen que no están recibiendo los servicios de salud y muchos de ellos mueren por la no prestación de los servicios de salud”, indicó Silva.

Escuche esta entrevista en W Fin de Semana:

Play/Pause “Nueva EPS no cumple órdenes ni fallos”: Pacientes Colombia sobre desabastecimiento de medicamentos 09:43 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: