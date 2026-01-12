El papa León XIV recibió a María Corina Machado en el Vaticano

El papa León XIV y María Corina Machado, el 12 de enero en el Vaticano. FOTO: Simone Risoluti - Vatican Media vía Vatican Pool/Getty Images / Vatican Pool

El papa León XIV recibió este lunes 12 de enero en el Vaticano a la líder opositora venezolana y nobel de la paz, María Corina Machado, informó la oficina de prensa de la Santa Sede.

La reunión de la premio nobel de la paz y el papa fue anunciada en el boletín con la agenda del papa durante la mañana, pero como es habitual, no se dieron más detalles.

El papa León XIV pidió el pasado viernes 9 de enero durante su discurso al cuerpo diplomático que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de “intereses partidistas”

El Vaticano ha seguido con atención la situación en Venezuela y el diario The Washington Post publicó el pasado 9 de enero que el Estado pontificio habría tratado de negociar una oferta de asilo en Rusia para el presidente venezolano, Nicolás Maduro, antes de su captura y detención por parte de las fuerzas estadounidenses.

El diario informó de una conversación entre el cardenal secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y el embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Burch, acerca de una supuesta propuesta rusa para conceder asilo a Maduro.

