El papa León XIV recibió a María Corina Machado en el Vaticano
La audiencia fue incluida en la agenda oficial del pontífice, aunque no se ofrecieron detalles sobre el contenido del encuentro.
El papa León XIV recibió este lunes 12 de enero en el Vaticano a la líder opositora venezolana y nobel de la paz, María Corina Machado, informó la oficina de prensa de la Santa Sede.
La reunión de la premio nobel de la paz y el papa fue anunciada en el boletín con la agenda del papa durante la mañana, pero como es habitual, no se dieron más detalles.
- Lea también: María Corina Machado confía en que “muy pronto” los pueblos de Irán y Venezuela serán “libres”
El papa León XIV pidió el pasado viernes 9 de enero durante su discurso al cuerpo diplomático que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de “intereses partidistas”
El Vaticano ha seguido con atención la situación en Venezuela y el diario The Washington Post publicó el pasado 9 de enero que el Estado pontificio habría tratado de negociar una oferta de asilo en Rusia para el presidente venezolano, Nicolás Maduro, antes de su captura y detención por parte de las fuerzas estadounidenses.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
El diario informó de una conversación entre el cardenal secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y el embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Burch, acerca de una supuesta propuesta rusa para conceder asilo a Maduro.
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles