$6.965 millones de multa a la Drummond por derrame de carbón en Santa Marta

La ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento y la Directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Nubia Orozco, anunciaron la sanción con un componente de acción social y una multa por $6.965 millones de pesos a empresas del Grupo Drummond, al hallarlas responsables del desastre ambiental, al derramar carbón de una barcaza al mar Caribe.



"Hoy sancionamos las firmas American Port Company INC., Drummond LTD., Drummond, Drummond Coal Minning LLC y Transport Services LLC., por el derrame de Carbón ocurrido el 13 enero en Santa Marta, la cual se produce luego de agotar las instancias en la investigación y de enfrentar una serie de recusaciones a las autoridades ambientales, las cuales fueron falladas todas a favor del Estado", explicó la funcionaria.



"Quiero decirles .continuó- que como autoridad ambiental buscamos que al aplicar esta sanción, primera de este tipo en nuestro país, nunca se vuelva a repetir, y se adopten todos los correctivos y se prevengan todos los riesgos asociados a las actividades productivas.



"La sanción tiene dos partes. La primera, corresponde a un trabajo comunitario para resarcir los daños al lecho marino y las playas, más una sanción económica. La más alta en la historia ambiental del país", dijo la Ministra.



"Las empresas infractoras y su personal deben tener consciencia de los riesgos ambientales que su actividad industrial produce, y que reconozcan la importancia de los bienes públicos ambientales que afectaron", destacó la funcionaria.



"Las acciones que implementen busquen recuperar los bienes sociales que el imaginario colectivo vio transgredir, es decir, el potencial turístico de las playas cercanas a la zona del proyecto", manifestó la titular de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible.



La ministra de Ambiente llamó la atención de las empresas porque "en el último año hemos cuadriplicado el número de sancionatorios a las empresas que no están siendo rigurosas con el manejo ambiental".



Por su parte la Directora de ANLA dijo que establecerá las líneas para el diseño e implementación de la propuesta para que las cuatro empresas sancionadas retiren el carbón derramado".



"La segunda parte de la sanción, consiste en un trabajo de limpieza de las playas de la bahía de Santa Marta, por el polvo de carbón desprendido del transporte, para eso tienen un año", aseguró Orozco.



Finalmente, puntualizó la funcionaria Orozco que "Drummond debe poner a funcionar un sistema de monitoreo ambiental y un plan de educación ambiental que involucre a sus trabajadores y la comunidad de la zona, con la asesoría del INVEMAR, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con pautas televisivas y radiales, emitidas periódicamente durante mínimo 6 meses, para promover la conservación de los recursos naturales".