A disfrutar un ratico con la lengua, Fundeu lanza el manual “Escribir en internet”

Con ñ de español y un signo “@” en la portada, llega “Escribir en internet, guía para los nuevos medios y las redes sociales”, libro de consulta para todos los que no saben cuál es la manera correcta de escribir algo en la red y prefieren salir de la duda antes de publicar un error que puede ser visto en minutos por millones de personas en cualquier lugar del planeta.La presentación del libro en Bogotá corre por cuenta de Fernando Ávila, una especie de diccionario que camina – si algún diccionario pudiera saber tanto como el autor de “Español correcto para Dummies” –. La obra tiene en cuenta a quienes hacen un uso cotidiano de internet y a quienes le dan un uso profesional.En conversación con www.wradio.com.co Con un humor a prueba de erratas, destaca que “Escribir en internet” es un libro urgente pero también importante, puesto que¿Errores como cuáles? Como los titulares que dicen que a un determinado municipio le cayeron las siete plagas de Egipto (que son diez según la Biblia). Parece broma, pero no. A veces en los medios se difunden atrocidades idiomáticas como “El muerto responde al nombre de” (los muertos se diferencian de los vivos porque no responden a nada) o “Los jugadores se enfrentan a un frío abrasador” (abrasador es el calor generado por las brasas).Sin embargo,. En la actualidad el idioma no se empobrece, por el contrario, se conoce más su diversidad. De "Un hombre fue asesinado a la salida de un bar" a "Le dieron chumbimba al man", lo que se ve es la riqueza del español y su variedad de registros.“Escribir en internet” se hizo bajo la dirección de Mario Tascón con la participación de más de 40 expertos en diversos temas de la lengua e internet. La publicación tiene el sello de Galaxia Gutenberg y es elaborada por la Fundación para el español urgente (Fundeu), iniciativa de la Agencia Efe dedicada desde hace 30 años a socorrer a periodistas en apuros idiomáticos.El libro llegó a las estanterías de Madrid a finales del 2012 y es prácticamente imposible de conseguir. En Bogotá fue presentado este martes (12 de febrero de 2013) y desde ya se augura que correrá la misma suerte. De cualquier manera, si tiene dificultades para hacerse con un ejemplar, puede superar la urgencia consultando el Manual de estilo Fundeu en línea: http://www.manualdeestilo.com/ Aunque cada día los suscriptores de las recomendaciones urgentes reciben un correo de la Fundeu, Fernando Ávila no pierde la oportunidad de apretar algunas tuercas flojas de las redacciones. A continuación, algunos datos para tener en cuenta.Es expapa (para tener en cuenta después del 28 de febrero).Crimen no es sinónimo de asesinato.“Conlleva a” se usa erróneamente en lugar del correcto “Lleva a”.“Compulsar” significa cotejar y no es sinónimo de enviar.La brevedad gana terreno, quien escribe corto tiene mayor probabilidad de ser leído.No más prosa “grecocaldense”, es tiempo de claridad y concisión.Desde el momento en que se escribe en la red, las palabras cobran una dimensión global.Recomendación: suscríbase a Fundeu