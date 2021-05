"A mí no me importa el sueldo": José Félix Lafaurie

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, se refirió en La W al documento que reveló este medio en el que se señala que la Junta Directiva del gremio aprobó en 2019 "una propuesta presentada por el doctor Rafael Torrijos (presidente del Comité de Ganaderos de Caquetá), en la cual se le reconocen unos estipendios calculados en el 5% al presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, por los negocios que se generen producto de su gestión y que no tengan que ver con la administración del Fondo Nacional del Ganado”.

En contexto: Presidente de Fedegán recibe comisiones por cerrarles negocios a sus agremiados

Una decisión que Andrés Hoyos, para entonces representante suplente de la Junta Directiva de Fedegán, calificó de "altamente inconveniente".

Lafaurie aseguró que "cuando el señor Hoyos mandó la respuesta, de 22 miembros solo él estuvo en contra. Fue prácticamente aprobado unánimemente, 21 contra uno; algo había entre el señor Hoyos conmigo, entre otras cosas por algo que yo nada puedo hacer, que es el problema de Norte de Santander de contrabando".

Al consultarle por esta práctica de recibir comisiones, debido a que La W hizo un sondeo con 10 gremios de diferentes sectores, y ninguno de sus dirigentes recibe este tipo de pagos, indicó que "sí, me parece mucho más cómodo recibir un sueldo alto (...) por qué no pregunta cuánto gana el de la ANDI o el de Fenalco, y pregunta cuánto gano yo. A mí no me importa el sueldo, quienes tenemos la vocación empresarial estamos en otra cosa en la vida".

Le puede interesar: Minagricultura y Fedegán firmaron acuerdo para potenciar la comercialización del campo

Frente a la pregunta de cuánto ha recibido por esas comisiones desde 2019, aseguró que "ese es un tema de los agremiados".

El dirigente gremial destacó que "no somos sujetos de revisión de la Contraloría, y en el caso concreto aquí no existe un solo peso público (...) la Contraloría no puede entrar a revisar las cuentas de Fedegán".