La canciller, María Ángela Holguín, anunció que a partir del jueves se expedirá un nuevo modelo de pasaporte, con elementos que le brindan mayor seguridad, y que tiene como características que elementos como la foto se verán duplicados.

Holguín, expresó que no es necesario que los colombianos cambien el pasaporte con el que actualmente cuentan. "Es básicamente el mismo pasaporte (...) quiero insistir, para que no haya preocupación en la gente: la gente no tiene que cambiar su pasaporte. Hoy en día usan su pasaporte de chip. Hoy en día es válido el pasaporte de lectura mecánica, el electrónico y el que se comenzará a expedir el día de mañana", declaró la canciller.

La canciller recordó que el único pasaporte que no es válido en Colombia es el que tenía la foto sobrepuesta con hojas rosadas, pues descontinuaron su uso desde el año 2015.