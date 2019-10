Aida Victoria Merlano da detalles sobre su decisión de posar desnuda en la revista SoHo

En el más reciente episodio del programa Los Informantes del canal Caracol, que contó la historia de Aída Victoria Merlano Manzaneda, hija de la exsenadora y hoy prófuga de la justicia Aída Merlano Rebolledo, la joven brindó detalles de la relación personal que sostenía su mamá con el poderoso empresario Julio Gerlein.

Cabe recordar que Merlano Rebolledo fue judicializada por su participación en un escándalo de compra de votos en Barranquilla, en el marco de las elecciones del 11 de marzo de 2018, y se fugó el pasado 1° de octubre mientras asistía a una cita odontológica. Gerlein, por su parte, no solo es un poderoso empresario en la costa Caribe, sino que varios testigos en el caso de compra de votos que han involucrado a Merlano también lo han señalado a él como la “cabeza” de la estructura. No obstante, Gerlein ha insistido en su inocencia.

Por cuenta de las declaraciones de Merlano Manzaneda ante el medio de comunicación, sus abogados Harold Vega y Andrés Caballero presentaron su renuncia a su defensa por “desacuerdos en la estrategia defensiva”.

Al respecto, Merlano Manzaneda habló en La W sobre la relación sentimental entre su mamá y Julio Gerlein: “Para nadie es un secreto que en Barranquilla siempre se especuló sobre esa relación”.

Además, la joven de 20 años manifestó que respeta la decisión de sus abogados, pero aclaró que “es pertinente que la gente entienda que yo quiero ser transparente porque me estoy liberando de esas cosas que llevo adentro”.

Merlano Manzaneda también se refirió al programa de Los Informantes: “Yo conté una verdad, no salí a especular. Con lo que no estoy de acuerdo es con que se narró la historia como si fuera una novela (…) no me gustó el enfoque de la entrevista. Mencionan un abandono familiar, cuando eso no es cierto”.

También defendió a Gerlein, a quien considera como un padre para ella: “A él lo conozco desde que tengo uso de razón y me dolió el enfoque de la entrevista, porque es una persona a la que quiero mucho. Cuando digo que lo ha sido todo para mí y mi mamá, es verdad”.

Respecto a la propuesta de la revista SoHo para ser su portada, Merlano respondió que representa una gran oportunidad y anécdota para su vida.

Finalmente, sobre las revelaciones concluyó: “No estoy diciendo que me avergüenzo o me arrepiento de haber dicho lo que dije, porque fue quitarme un peso muy grande”.

====================

Lea en La W: