Mi mamá es inteligente para saberse guardar en un lugar seguro: Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano, hija de Aida Merlano, habló en La W sobre la fuga de la ex senadora y de su captura.

Inicialmente, dijo que no ha intentado hablar con su madres, pues”si yo intentara localizar a mi mamá, estaría poniéndola en riesgo, jamás lo haría”.

También habló de la fuga de su madre, “me sorprendió que saltara, ella es una mujer sedentaria, no practica deportes, no tiene habilidad física para este tipo de conductas” y explicó que ella no tenía conocimiento de los planes de su madre y que, “no noté nada raro, la dragoneante estaba sentada afuera, no entraban y ni salían paquetes; Mi mamá se estaba quitando el pantalón que tenía encima, es muy normal, ella cuando tenía revisiones se cambiaba de ropa porque solo le dejan entrar tres prendas”.

De otro lado, desmintió que ella se haya cambiado el nombre o su aspecto físico de manera intencional para parecerse a Merlano, “yo no sé de dónde saca la gente que yo quería parecerme a ella, yo he tenido el cabello negro toda la vida, duré ocho meses rubia y luego volví al color negro. Lo natural es que una hija se parezca a su madre; en las fotos que salieron a los medios, en una salgo sin maquillaje y la otra mucho más preparada, es obvio que me vea diferente”.

Además explicó que “yo me cambié el nombre por un acto de amor, yo me llamaba Karoline y no me gustaba. Me puse victoria porque sabía que íbamos a ganar, mi nombre significa amor y fuerza”.

Aida Victoria Merlano, reveló que su madre “se sentía arrepentida de haber ingresado a la política, decía que la élite barranquillera no le iba a dejar a una persona humilde llegar al Congreso”.

Adicional a eso, dio detalles de cuando fue capturada, “el momento de mi captura fue muy duro para mí, pensé que era un atentado y que me iban a matar, porque quienes lo hicieron no se identificaron”.

De igual forma, explicó lo que ella considera sucedió con su mamá, “Lo que ocurrió fue que alguien muy poderoso se ensañó con ella y por eso la tienen donde la tienen (...) tal vez sí hay un tema sentimental de por medio. Es una hipótesis probable, no es la verdad”.

“Sabemos que (mi mamá) debe tener un enemigo poderoso, porque todo lo que le hicieron lo deja ver (...) pero a ciencia cierta, no sabemos quién es” agregó.

Finalmente, manifestó que “elegiré el momento adecuado para hablar cuando me sienta mentalmente preparada para hacerlo”.

“Un día yo voy a salir con la frente en alto a hablar sobre todo eso de lo que se especula” puntualizó.

